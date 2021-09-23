УНИАН собрал несколько вариантов стильных шарфов, которые подойдут каждой девушке.

С приходом холодной осени хочется как можно теплее укутаться, чтобы не замерзнуть. При этом каждая модница пытается создать стильный образ, который никого не оставит равнодушным. УНИАН подобрал несколько вариантов модных шарфов 2021-2022, в которых вы будете выглядеть сногсшибательно.

Вязаный шарф

Вязаный шарф идеально подойдет для зимы. Он теплый, уютный и максимально оберегает горло от простуды. Стилисты рекомендуют выбирать оверсайз шарфы крупной вязки. С ними можно создать много модных образов, а также компилировать с разными стилями.

Шарф с принтом

Здесь ситуация такая же как и с модными колготками 2021-2022. Принты сейчас в тренде, но если вы выбираете аксессуар с логотипом известного бренда, то забудьте о подделках. Они будут удешевлять ваш образ.

Кашемировый шарф

Кашемировый шарф больше подходит под классический и casual стили. Если комбинировать их с пальто, то образ получится невероятно крутым. Также не забывайте о грубых ботинках, которые сейчас на пике популярности.

Однотонный шарф

Однотонные шарфы в стиле минимализма всегда будут в тренде. Они подходят под любой образ. Поэтому это один из самых удачных вариантов среди аксессуаров.

Кроме того, обратите внимания на модные шапки, которые вместе с шарфами создадут целостный зимний образ.

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Автор: Диана Могилевич