Эти варианты однозначно придутся вам по душе.

Стилисты уже много лет говорят, что пальто - это элемент базового гардероба. Оно идеально сочетается с разными стилями одежды, а также сохраняет тепло.

Сейчас в тренде удлиненные пальто из плотной формоустойчивой ткани. Идеальный вариант - это модель на запах. И обязательно выбирайте пальто на размер больше, ведь приталенные уже давно вышли из моды.

Не менее стильным вариантом будет дутое пальто. Его можно комбинировать со спортивной одеждой и с casual. Что касается подходящей обуви, то лучше отдать предпочтение теплым зимним кроссовкам, так как сапоги или берцы здесь будут неуместны.

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Среди модниц есть очень много тех, кто любит минимализм, однако не стоит пренебрегать верхней одеждой с интересным принтом. Она сделает ваш образ более ярким и насыщенным. При этом учитывайте, что вещь с принтом должна быть одна в вашем образе. Не переусердствуйте!

Ранее УНИАН назвал вещи, которые должны быть в гардеробе каждой женщины.

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