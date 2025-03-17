Тренды в маникюре 2025: эти варианты выбирают все знаменитости

Этот год предлагает разнообразие стилей – от естественной нежности до футуристического блеска.

Маникюр уже давно стал важной частью образа, а в 2025 году он выходит на новый уровень стиля и самовыражения. Знаменитости активно задают тренды, а мастера не устают предлагать новые оригинальные идеи.

Разбираемся, какой маникюр сейчас в тренде.

"Клубничное молоко"

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Легкость, воздушность и естественность – главные качества маникюра "клубничное молоко". Он представляет собой полупрозрачный розоватый оттенок, который придает ногтям здоровый и ухоженный вид. Такой маникюр уже носят Хейли Бибер, Белла Хадид и Зендея, делая его новым стандартом стильного минимализма.

Хром и металлический блеск

Эффект зеркальных ногтей с хромированным покрытием стал выбором многих звезд. Металлические оттенки – серебро, золото, бронза и жемчужный блеск – выглядят роскошно и идеально подходят как для повседневных образов, так и для красных дорожек. Этот тренд уже обожает Дуа Липа, которая сочетает его с массивными кольцами и смелыми нарядами.

Минималистичные 3D-элементы

Если раньше объемный декор был массивным и сложным, то теперь в моде элегантный 3D-дизайн. Маленькие жемчужины, тонкие капли геля, имитирующие воду, и аккуратные металлические акценты – все это добавляет изысканность. Такой тренд уже выбрали Розалия и Кайли Дженнер.

Красный маникюр

Яркий красный цвет остается фаворитом среди знаменитостей. В 2025 году он обретает новые оттенки – от глубокого винного до неонового алого. Селена Гомес и Рианна уже продемонстрировали этот тренд на светских мероприятиях, делая его универсальным выбором для любого случая.

Глиттер и сияние в стиле "диско"

Блеск возвращается, но теперь он стал более утонченным. В тренде мелкий шиммер, зеркальная пыльца и деликатное мерцание, которое выглядит элегантно и дорого. Такой маникюр активно демонстрирует Дуа Липа, сочетая его с яркими аксессуарами.

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