Мировые бренды определили модную обувь весенне-летнего сезона.

Модные тенденции в сфере стиля постоянно меняются: одни тенденции становятся неактуальными, а другие внезапно находят поклонников среди дизайнеров. Известные бренды на своих подиумах представили обувные новинки этого сезона. Смотрите фото с показов и вдохновляйтесь идеями для весеннего образа.

Обувь на плоской подошве

Высокие шпильки и звонкие каблуки в этом сезоне не пользуются большой любовью у дизайнеров. Симпатию брендов завоевала обувь на низком ходу: лоферы, сабо, балетки, сандалии и кроссовки на плоской подошве. Такая обувь сочетает в себе простоту, элегантность и удобство - качества, которые так ценятся в моде 2021 года.

Обувь без каблука представили Tod's, Sportmax, Max Mara, Dior и другие мировые бренды. Модная обувь на плоском каблуке сделана из эко-кожи, имеет скромные украшения или мелкую вышивку. Допускаются также модели с разным цветом подошвы и самой обуви. Носить такую обувь можно с джинами и брючным костюмом.

Слипперы

Практичные и удобные слипперы, напоминающие домашние тапочки, это ещё один тренд этого сезона на теплую погоду. Показы с такой уютной обувью были вдохновлены домашней модой, ведь люди проводят дома всё больше времени из-за пандемии. И сейчас домашние туфли из кожи, замши и текстиля "вышли на улицу" и отлично смотрятся с офисными костюмами, платьями и зауженными брюками.

Остроносые туфли

Любительницам туфель рекомендуется присмотреться к моделям обуви с острым носом. Именно такие туфли можно увидеть на показах Valentino, Sportmax и Francesca Liberatore в этом сезоне. Самыми модными вариантами такой обуви считаются модели на невысоком квадратном каблуке и с ремешками. Дизайнеры сочетали такую обувь с длинными рубашками, юбками с бахромой и платьями длины макси.

Высокая платформа

Экстремально высокая платформа также не осталась без внимания брендов. Платформа - выбор для смелых и стильных женщин, которые хотят сделать акцент на обуви. Versace, Mario Dice, Tod's и Erdem представляли на показах босоножки с высокой платформой и ярким разноцветным принтом. Такая обувь является главным компонентом всего образа.

Сандалии

Практичные сандалии уже не считаются исключительно пляжной обувью. Alberta Ferreti, Dior, Boss и Birkenstock представили большое разнообразие сандалий с веревками, металлическими элементами и яркими цветами. Такую обувь можно носить с легким платьем, светлыми брюками и городскими образами.

Яркая обувь со шнурками

Обувь с яркими цветами и цветными вставками также считается стильной в этом сезоне. Не стоит также забывать о шнурках, которые часто встречаются в моделях из модных показов. Шнуровка заявила о себе ещё зимой в сапогах и берцах, а сейчас возвращается в лоферы, кроссовки и полуботинки.

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Автор: Екатерина Пулатова