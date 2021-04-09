Вы удивитесь от того, как все изменилось.

Мы неоднократно говорили о том, что мода циклична. И этот факт стоит принять. То, что было модным в прошлом году, сегодня считается моветоном. И наоборот.

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Все когда-то слышали, что белый цвет можно носить только летом. Так вот забудьте об этом правиле. Белый - это второй черный. Этот цвет универсальный. В зимних коллекциях можно встретить гольфы, кофты и худи белого и молочного цветов. Поэтому смело экспериментируйте с белым цветом.

Еще одно правильно, которое устарело - это спортивные вещи только для занятий в зале. Стоит ли напоминать о том, что сейчас в тренде спортивные вещи оверсайз? Они придают образу легкости, воздушности и стиля. Поверьте, в таких костюмах вы будете выглядеть ярко даже на самых пасмурных улицах вашего города.

Блестки днем - это моветон. Ну, что за глупости, да еще и в 21 веке? Вещь с пайетками выглядит ярко, броско и очень даже стильно. Главное, не переборщить. Поэтому в пару к такой вещи подбирайте что-то однотонное.

А слышали ли вы когда-то, что каблуки делают высоких девушек "сами знаете кем"? И это уже давно не правда. Современная мода предполагает для высоких дам обувь на низком каблуке или квадратном. Такая обувь придаст вашим ножкам еще больше изящности. Кстати, не стоит прятать красоту, ведь ноги - это достоинство.

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Автор: Диана Могилевич