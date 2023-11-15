Киевлянка выбрала одежду в светлых тонах.

15 ноября в Сальвадоре состоялось закрытое интервью с участницами конкурса "Мисс Вселенная". Одной из красавиц была украинка Ангелина Усанова, которая появилась на мероприятии в красивом образе.

Для своего выхода представительница Украины Ангелина Усанова выбрала костюм со штанами светлого оттенка. На воротнике жакета, который выгодно подчеркивает фигуру, изображена голубка - традиционный символ мира.

Задняя часть наряда украшена сине-желтым принтом, также здесь не обошлось и без важных украинских атрибутов - трезубца и карты Украины. Сам белый цвет костюма символизирует чистые намерения и добро.

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Известно, что сегодня участницы "Мисс Вселенная-2023" впервые увидели сцену, где будут проходить все этапы международного конкурса.

Что известно об Ангелине Усанове

Ангелина Усанова является киевлянкой. Талантливая девушка пишет песни, посвященные темам мира, экологии и любви. После окончания учебы в аширамах в Австрии и Индии она постигла все секреты йоги.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину знаменитость по примеру многих украинских звезд организовывала благотворительные концерты, помогала адаптироваться украинским беженцам в Европе, передавала средства украинским военным.

Напомним, недавно Ангелину Усанову пытались "подружить" с россиянкой на конкурсе красоты.

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