Звезды, которые подчеркивают свою сексуальность / instagram.com/maruvofficial

Не только зарубежные, но и украинские звезды любят выставлять напоказ свое тело и сексуальность. 

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Так как сейчас в тренде прозрачные блузки, топы и прочие элементы гардероба, которые придают изюминку образу, селебрити решили пойти в этом вопросе до конца.

Не всегда бюстгальтер может идеально сочетаться с такой одеждой. Поэтому на помощь приходят наклейки на соски. Так, украинская певица MARUV часто использует такие "штуки" для выступлений на сцене. 

Звезды, которые подчеркивают свою сексуальность / instagram.com/maruvofficial

Также не пренебрегает наклейками и западная рэперша Sukihanagot. Звезда не только клеит их на концерты, но и часто использует их в повседневной жизни.

Звезды, которые подчеркивают свою сексуальность / instagram.com/sukihanagoat

Рита Ора тоже любит провоцировать публику излишней открытость и сексуальностью. 

Звезды, которые подчеркивают свою сексуальность / instagram.com/ritaora

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Автор: Диана Могилевич