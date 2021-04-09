Не только зарубежные, но и украинские звезды любят выставлять напоказ свое тело и сексуальность.
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Так как сейчас в тренде прозрачные блузки, топы и прочие элементы гардероба, которые придают изюминку образу, селебрити решили пойти в этом вопросе до конца.
Не всегда бюстгальтер может идеально сочетаться с такой одеждой. Поэтому на помощь приходят наклейки на соски. Так, украинская певица MARUV часто использует такие "штуки" для выступлений на сцене.
Также не пренебрегает наклейками и западная рэперша Sukihanagot. Звезда не только клеит их на концерты, но и часто использует их в повседневной жизни.
Рита Ора тоже любит провоцировать публику излишней открытость и сексуальностью.
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