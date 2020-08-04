"Ярче звезд": собраны лучшие образы Меган Маркл

Супруга принца Гарри всегда выглядит сногсшибательно.

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл сегодня, 4 августа, отмечает свое 39-летие. В честь этого мы собрали лучшие ее образы, которые никого не оставят равнодушными.

В гардеробе у Меган есть шикарный мини-комбинезон, который идеально подчеркивает ее стройные ноги. Его уникальность состоит в том, что ремень выполнен в виде крылышек, которые добавляют объем.

Часто Маркл надевает строгие костюмы. Одним из таких стал черный костюм. Штаны-клеш, удлиненный жакет с яркой деталью, блуза - это то, что сделало образ неповторимым.

Одним из ярких образом, который можно взять себе на заметку, было соединение кожаной длинной юбки и шелковой черной блузки. Наверх супруга принца Гарри накинула бежевый тренч. Такой образ можно надеть как на прогулку, так и в офис.

Вы помните легендарное зеленое платье, которое просто сажает наповал? А маленькую шляпу? А эту крохотную сумочку? Без слов...

Мы часто говорим о том, что сейчас в моде комбинция. При этом ее можно заменить шелковой юбкой в пол. Наверх можно накинуть как рубашку, так и свитшот или вязаную кофту.

Сиреневое-"вырви глаз" платье стало также легендарным. Оно сразу бросается в глаза. При этом не забывайте, что такие "луки" подходят только для вечернего выхода.

Ох, как же Меган любит кожу. Красная юбка длины миди, бордовый гольф и того же оттенка лодочки. Что сказать? Одно восхищение.

Как сообщал УНИАН, Кейт Миддлтон, королева Елизавета и другие поздравили жену принца Гарри с днем рождения.

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