Благодаря применению матчи можно нейтрализовать большое количество свободных радикалов, окислительный стресс, что сведет к минимуму старение.

В последнее время внимание девушек, направленных на уход за собой, приковано к косметическим средствам с таким ингредиентом как матча. Зеленый чай превращают в мелкий порошок, после чего применяют в различных сферах, в том числе косметологии.

Читайте такжеКосметолог рассказала, какие бьюти-средства обязательно должны быть у каждой девушкиМатчу стали добавлять в средства по уходу за кожей. Чем она полезна и как ее применяют пишет medikforum.

Польза матчи для кожи

В составе матчи имеется множество катехинов. Это мощнейшие антиоксиданты. В целом в них немного больше этих компонентов, чем в кружке зеленого чая. Кроме того, в продукте содержится высокая концентрация эпигаллокатехин галлата, который помогает бороться со свободными радикалами. Тем самым снимаются воспалительные процессы в организме.

Благодаря этому можно снизить уровень воспалений, устранить повреждения из-за чрезмерного увлечения загаром, выровнять цвет кожи, способствовать выработке коллагена.

При этом нет достоверних доказанных данных, что матча способна полностью изменить кожу. Однако однозначно одно - антиоксиданты точно не будут лишними.

Благодаря применению матчи можно защитить кожу, нейтрализовать большое количество свободных радикалов, окислительного стресса, что сведет к минимуму старение и будет помогать в выработке коллагена и эластина.

Зеленый чай особенно ценен из-за противовоспалительных свойств, матча убирает покраснения, избавиться от кожных заболеваний, например, акне или гиперпигментации, а также снизить проявление темных кругов под глазами.

Матча обладает отбеливающими свойствами. Чай снижает выраженность пигментных пятен, веснушек, выравнивание тона кожи. Как итог - кожные покровы становятся свежими и здоровыми на вид.

Благодаря вяжущему эффекту косметика с матчей сужает поры, регулирует выработку кожного себума и способствует устранению несовершенств. А отшелушивающий эффект поможет убрать мертвые клетки.

Применение матчи в уходе за кожей

Существует несколько методов, как применять матчу, чтобы улучшить состояние кожи. Например, можно пить напитки с этой добавкой. Это поможет изнутри подпитать организм. Также матчу можно смешивать с кремами и сыворотками и наносить на кожу. Также можно использовать уже готовую косметику с матчей.

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Автор: УНИАН