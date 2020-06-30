Фруктовые маски для лица: топ-5 рецептов
В разгар лета можно смело отказаться от масок фабричного производства. Сейчас наилучший период для использования натуральных масок, созданных самой природой.
Однако следует быть острожной. Фрукты могут вызвать аллергию.
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Маска из банана
Яичный желток смешайте с ложкой бананового пюре и оливкового масла.
Эта маска прекрасно подходит для сухой кожи. Она рекомендована для борьбы с морщинами.
Маска из запечённого яблока
Пюре из запеченного в духовке яблока смешайте со взбитым яичным белком. Маску стоит держать на лице до подсыхания белка.
Это хорошее средство для питания жирной кожи лица.
Маска из абрикосов
Свежие абрикосы измельчить в пюре и смешать с кефиром в соотношении 1:1. Маску стоит держать на лице около 20 минут - отличное средство для обладательниц жирной кожи лица.
Маска из сливы
Свежую сливу измельчить до состояния пюре. Добавить желток и сметану. Держать на лице около 20 минут.
Эта маска отлично подходит для зрелой сухой и нормальной кожи.
Маска из груши
Половинку груши измельчить в пюре, добавить 1 ст. ложку молока и чайную ложку меда. Маску держать на лице около 15 минут. Она подходит для любого типа кожи.
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