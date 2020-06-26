Фейсбилдинг: убираем последствия карантина на лице

Простые упражнения могут избавить ваше лицо от последствий "карантинных" печенюшек перед телевизором.

Несколько месяцев заточения из-за карантина, печенюшки на диване под любимые сериалы наверняка смогли подпортить не одну фигуру в нашей стране. А вместе с телом, как известно, страдает и лицо. Пухлые щечки и предательски выглядывающий второй подбородок можно подкорректировать специальной гимнастикой.

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Регулярно выполняйте эти несколько упражнений и овал лица подтянется, следы карантинной "распущенности" уйдут сами собой.

Упражнения для подтяжки лица

Установите большие пальцы в ямке под подбородком и попробуйте опустить голову, оказывая сопротивление пальцами под нижнюю челюстью. Ощутите, как напрягаются мышцы лица.

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Выдвиньте вперед нижнюю губу и подбородок и медленно наклоните голову назад, касаясь кончиком языка неба. Задержитесь в этом положении на несколько секунд и в то же время слегка постукивайте пальцами по подбородку.

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Сложите губы как для поцелуя, вытяните их «трубочкой» и отведите в правую сторону. Затем вправо поверните и голову. Досчитайте до 5 и вернитесь в исходное положение. То же самое сделайте и в другую сторону

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Соедините средний и указательный пальцы, прижмите по линии роста бровей. Аккуратно тяните пальцы вверх и в сторону, как бы растягивая зону между бровей. Считайте до 10 и расслабляйте.

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Широко откройте рот на 15-20 секунд и медленно закройте. Повторите 5 раз.

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Приоткройте рот, закрыв зубы губами. Положите указательные пальцы на уголки губ. Медленно поднимайтесь пальцами вверх по носогубным складкам до крыльев носа и обратно. Повторите 20 раз, после чего сделайте еще 30 быстрых движений.

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