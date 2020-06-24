Маникюр - 2020: тренды этого лета

В этом сезоне делаем акцент на натуральность. Не стоит увлекаться неоновыми оттенками "вырви глаз" или украшать ногти в стиле апартаментов Людовика XIV.

Летом все модницы стремятся удивить подружек новым маникюром. Давайте разберемся, что сейчас в тренде.

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Итак, длинные ногти. Пора длинных стилетов давно в прошлом. Нынче в моде короткие ногти или ногти средней длины.

Предпочтение следует отдать натуральным ногтям, но если отрастить их у вас не получается, можете нарастить. Но не стоит преувеличивать с длиной - ногти современной девушки должны выглядеть максимально натурально.

Форма ногтей

Конечно же, форму ногтей нужно выбирать, исходя из ваших данных: если овал является универсальной формой, то квадратные ногти или стилеты подойдут не каждым пальчикам.

Сейчас в тренде нежность и натуральность, так что все-таки выигрышным вариантом остается овал и овально-квадратная форма.

Цвет лака

Этим летом можно позволить себе яркие цвета в маникюре, однако они должны быть не кислотными и неоновыми. Отдайте предпочтение более спокойным тонам: тауп и нюдовые оттенки до сих пор в тренде. Можно смело использовать мятные цвета, коралловые и оранжевые.

Не стоит украшать ногти невероятным количеством страз и блестяшек - это тоже в прошлом. Сделайте акцент на нескольких ногтях шиммерным лаком или выделите отросший край ногтя.

В тренде омбре, при чем на каждый ноготок необходимо нанести разный лак совместимых оттенков.

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