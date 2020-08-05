"Мягкий перелив": собраны варианты лучшего омбре на ногтях

Омбре - это лайфхак для запоминающегося маникюра.

Омбре на ногтях уже давно ворвалось в индустрии красоты. Этот необычный дизайн создает эффект мягкого перетекания разных цветов.

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Я уверена, что вы уже думали над тем, чтобы сделать омбре. И если в пик популярности вы не решились перекрасить волосы, то такой маникюр вы точно можете сделать в любой момент.

Мы собрали для вас лучшие варианты того, как можно обыграть это покрытие - матовый топ, дизайн, рисунки и все то, что сделает ваш маникюр незабываемым.

Как сообщал УНИАН, названы самые модные оттенки помад 2020 года.

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