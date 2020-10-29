В Сети появились фотографии нового маникюра, который быстро попал в тренды.
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Интересно, что рискнуть и сделать такой маникюр сможет не каждая модница. Это, скорее, способ развлечься и порадовать деток. Суть этого покрытия заключается в том, чтобы на кончике ногтя (свободный край) выпилить несколько дырочек.
То есть ноготь покрывается гелем, а затем на краю делается несколько маленьких дырочек, сквозь которые будут надуваться мыльные пузыри. Да-да, вы все правильно прочитали. Выглядит такой маникюр по-детски, но окружающие точно его заметят.
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