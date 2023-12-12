Собрали лучшие идеи новогоднего маникюра на любой вкус и любую длину ногтей.

Приближаются рождественские и новогодние праздники, к которым девушки преображают себя. Хоть всем украинцам сейчас не до громких гуляний, но приятные мелочи никому не навредят. Предлагаем сделать маникюр на Новый год 2024, который принесет положительные эмоции. Мы назовем самые модные и красивые идеи маникюра на Новый год на любой вкус.

Ранее мы рассказывали, в каких цветах сделать новогодний маникюр на 2024 год, чтобы привлечь удачу и счастье.

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Маникюр в стиле Дракона

Поскольку наступающий 2024 год станет годом Дракона по китайскому календарю, можно украсить ногти тематическим рисунком к празднику. Один из вариантов праздничного маникюра - узор из золотистой "чешуи" дракона на однотонной основе. Также можно использовать аппликации для маникюра.

Френч маникюр на Новый год

Френч - всегда актуальная классика маникюра, которая красиво смотрится на ногтях любой длины. Новогодний френч можно сделать в праздничных цветах и дополнить блестками и тематическими узорами.

Новогодние блестки

Яркий маникюр с блестящим глиттером сделает ваши ногти похожими на сияющие новогодние игрушки. Можно использовать глиттер одного цвета или разных оттенков.

Нюдовый маникюр на Новый год

Скромный и аккуратный нюдовый маникюр подойдет всем женщинам, которые не хотят привлекать лишнего внимания или соблюдают дресс-код. Добавить новогодние элементы на такие ногти можно с помощью стразов и аппликации.

Зимний минимализм

Любительницам минималистичного маникюра предлагаем нанести на один или несколько ногтей рисунок снежинки, елки или оленя. Такой дизайн подходит как для коротких, так и длинных ногтей.

Новогодняя ночь

Черный маникюр тоже может выглядеть празднично. На черном фоне хорошо видно белые узоры, блестки и стразы. А один или несколько ногтей можно покрасить в яркий цвет для контраста.

Феерия цветов

Красивый вариант новогоднего дизайна ногтей - использование разных цветов. Классическими оттенками зимних праздников считаются белый, красный, золотистый, изумрудный, синий и золотой. Сочетайте их по своему вкусу, создавая уникальный маникюр.

Объёмный маникюр

Маникюр с объемными элементами всегда привлекает внимание. На Новый год можно создать на ногтях объемный "вязанный" узор, напоминащий свитер, который выглядит по-домашнему уютно.

Холодное сердце

Синий и голубой оттенки считаются главным цветами зимы. В новогодний период можно экспериментировать с этими цветами и сочетать их с блестками, принтами, аппликацией, френчем или стразами. Очень красиво голубой маникюр выглядит в матовом исполнении.

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