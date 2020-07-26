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Матовый маникюр 2020: лучшие идеи для трендового покрытия

16:12, 26 июля 2020
Красота и стиль
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Матовое покрытие / фото pinterest.com

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На длинных ногтях красиво и элегантно смотрятся нежные и мелковые оттенки - кремовые, серые, бежевые, розовые, кофейные, молочные и голубые цвета.  На коротких ногтях такое покрытие также будет смотреться выгодно.

Также на коротких ногтях будут красиво смотреться темные оттенки - фиолетовый, темно-зеленый, шоколадный, синий, черный, серый или бордовый. Темные лаки на ногтях такой длины будут смотреться очень шикарно.

Модный дизайн / фото pinterest.com
Темное покрытие / фото pinterest.com
Цветы на ногтях / фото pinterest.com
Желтое покрытие / фото pinterest.com
Красный маникюр / фото pinterest.com
Разноцветный маникюр / фото pinterest.com

Как сообщал УНИАН, Кайли Дженнер показала трендовый маникюр этого лета.

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