Матовый маникюр 2020: лучшие идеи для трендового покрытия
16:12, 26 июля 2020Красота и стиль
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Матовое покрытие сейчас в моде.
Матовое покрытие / фото pinterest.com
Матовый маникюр уже несколько лет является одним из самых модных. При этом такое покрытие можно дополнить интересным дизайном.
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На длинных ногтях красиво и элегантно смотрятся нежные и мелковые оттенки - кремовые, серые, бежевые, розовые, кофейные, молочные и голубые цвета. На коротких ногтях такое покрытие также будет смотреться выгодно.
Также на коротких ногтях будут красиво смотреться темные оттенки - фиолетовый, темно-зеленый, шоколадный, синий, черный, серый или бордовый. Темные лаки на ногтях такой длины будут смотреться очень шикарно.
Модный дизайн / фото pinterest.com
Темное покрытие / фото pinterest.com
Цветы на ногтях / фото pinterest.com
Желтое покрытие / фото pinterest.com
Красный маникюр / фото pinterest.com
Разноцветный маникюр / фото pinterest.com
Как сообщал УНИАН, Кайли Дженнер показала трендовый маникюр этого лета.
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