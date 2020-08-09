Названы главные правила для пляжного макияжа, чтобы не выглядеть смешно

На пляж также можно наносить макияж.

Девушка всегда хочется выглядеть привлекательно. Даже на пляже. При этом чаще всего после купания в речке тушь растекается, тональный крем расплывается, а помада стирается. Безысходность? Нет, есть выход.

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На пляж лучше использовать косметику с SPF. Это защита от солнечных лучей. Вместо стандартного тонального крема отдайте предпочтение ВВ-крему или СС-крему. Он скроет неровности, мелкие прыщики, выровняет тон и защитит вашу кожу от солнца. Затем распылите на лицо еще и солнцезащитный спрей. Проделывайте это каждые два часа.

Чтобы быть ярче, можете добавить немного хайлайтера. Но не переборщите, так как на солнце он будет блестеть в два раза больше. Чтобы сделать яркий акцент, добавьте немного теней сочных оттенков. При этом не стоит использовать несколько цветов, карандаш и тушь.

Не забудьте уделить внимание бровям. Ведь все мы помним, что удачная форма бровей - это залог красивого макияжа. И так, на пляж мы не укладываем брови с помощью мыла и других средств, не используем карандаши. Для того чтобы их красиво уложить достаточно будет сбрызнуть чистую кисточку лаком для волос и быстренько расчесать брови.

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