Из дневного в вечерний: как изменить макияж за 5 минут

Вам хватит всего 5 минут, чтобы изменить образ.

Нанесение качественного макияжа - это сложный процесс, который занимает много времени. Но есть вариант, как сэкономить время и силы.

Утром мы наносим легкий дневной макияж. Модницы знают, что сейчас в тренде нюдовый мейк. Но из него можно сделать вечерний за 5 минут. Интересно, как? Читайте.

Добавьте глиттер

Нюдовый мейк подразумевает сочетание бежевых, коричневых, белых оттенков. Добавьте золотистый глиттер так, чтобы ваш глаз выглядел как алмаз.

Прорисуйте стрелки

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У кого рука набита, тот их нарисует за 3 секунды. В прочем необязательно их растушёвывать. Можно оставить их в виде четкого направления, куда идти вашим обидчикам.

Обновите румяна

Если днем желательно использовать более нежные оттенки румяна, то вечером можете добавить лоска вашим щекам. Это не помешает.

Акцент на губы

Нюдовый мейк предполагает коричневый или нежно-розовый цвет губ. А вот вечером можете включить фантазию по полной - красный, темно-фиолетовый, бордовый цвета и так далее.

Как сообщал УНИАН, Вика из "НеАнгелов" показала лицо без макияжа.

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