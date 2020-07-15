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Стильная Мишель Андраде показала модный мейк-ап

13:21, 15 июля 2020
Красота и стиль
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Леопардовый мейк / фото pinterest.com

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Звезда показала мейк-ап в стиле сафари. На веко певица нанесла коричневые тени, а затем прорисовала пятнышки черным карандашом. Таким образом макияж напоминает леопардовый принт. 

Стоит отметить, что такой макияж подходит для костюмированных вечеринок. В повседневности лучше не красить так глаза, чтобы не выглядеть леопардом в стаде гиен.

Андраде показала мейк / instagram.com/mishvirmish

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