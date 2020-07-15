Стильная Мишель Андраде показала модный мейк-ап
13:21, 15 июля 2020Красота и стиль
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Певица показала мейк в стиле сафари.
Леопардовый мейк / фото pinterest.com
Украинская певица Мишель Андраде опубликовала в Instagram фотографию, на которой показала трендовый макияж.
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Звезда показала мейк-ап в стиле сафари. На веко певица нанесла коричневые тени, а затем прорисовала пятнышки черным карандашом. Таким образом макияж напоминает леопардовый принт.
Стоит отметить, что такой макияж подходит для костюмированных вечеринок. В повседневности лучше не красить так глаза, чтобы не выглядеть леопардом в стаде гиен.
Андраде показала мейк / instagram.com/mishvirmish
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