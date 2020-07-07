Красивая и здоровая кожа: как подобрать санскрин

Кожу нужно оберегать от солнечных лучей.

Кожу нужно оберегать, увлажнять и заботиться о ней с первых дней жизни. Особенно зимой и летом, когда резкие перепады температуры. В летний период нужно постоянно пользоваться санскрином, чтобы кожа была здоровой, красивой и ухоженной.

Санксрин - это солнцезащитные средства, которые спасают кожу от солнечных ожогов, передает ModMod.

Стоит отметить, что женщинам солнечные лучи просто необходимы, так как в них содержится важным витамин Е. При этом кожа быстро стареет под воздействием солнца, а также могут возникать кожные заболевания, особенно на лице.

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Чтобы правильно подобрать санскрин, нужно определить ваш фототип кожи. Всего их шесть, но чаще встречаются только четыре.

I фототип – белая кожа. Люди с такой кожей моментально сгорают, поэтому нужно использовать солнцезащитные средства SPF 50.

II фототип – кожа легко краснеет и обгорает. Изначально нужно использовать SPF 50, а потом можно перейти на SPF 30.

III фототип – кожа может обгореть в первые дни, но загар ложится ровно и хорошо держится. Изначально рекомендуется пользоваться SPF 30, а затем можно попробовать SPF 20.

IV фототип – кожа отлично загорает. Рекомендуемый уровень защиты SPF 20, загар будет таким же интенсивным, но вреда для кожи будет меньше.

SPF - это солнцезащитный фактор, а цифра после него указывает, сколько минут вы можете находиться на солнце. Например, если вы нанесли защиту SPF 20, то значит загорать вы можете 200 минут и так далее.

Средство для загара нужно наносить за 15-20 минут до выхода на солнце. При этом "живет" оно на коже только два часа, а затем нужно повторить процедуру. Если вы идете на пляж, то выбирайте средства с пометкой "водостойкие". Так кожа не будет обгорать во время купания. При этом его снова нужно нанести на кожу после того, как выйдете из воды.

Стоит отметить, что не рекомендуется загорать на солнце более 2 часов, даже если вы нанесли защиту. Речь здесь не только об ожоге, но и тепловом ударе, который можно получить. Также не рекомендуется находиться на пляже в период с 11:00 до 17:00, в эти часы солнце максимально активно;

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