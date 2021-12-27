Первая леди Украины знает толк в моде.

Весь 2021 год первая леди Украины Елена Зеленская появлялась на разных мероприятиях в стильных образах и вызывала восторг у своих сторонников.

УНИАН собрал лучшие ее образы, которые каждая украинка может взять себе на заметку.

На одном из мероприятий Зеленская появилась в брючном костюме свободного кроя трендового серого цвета. Под такой образ она надела водолазку в тон. Отметим, что этот цвет идеально подходит ей под цвет волос и кожи. А лаконичные серьги стали ярким акцентом.

Сочетание желтого и серого всегда было в моде. Первая леди знает об этом, поэтому активно внедряет такие расцветки в свои образы. Так, желтый свитер и серые штаны с поясом на талии сделали ее неотразимой.

Черный жакет с вышитыми экзотическими листьями и прямая юбка в сочетании с лодочками на высоком каблуке - это и вовсе маст-хев для каждой модницы, которая хочет выглядеть стильно и элегантно. Такой аутфит подходит не только для деловых встреч, но и для офисной работы.

Если хочется подчеркнуть фигуру и сделать образ более романтичным, Зеленская предпочитает надевать платье длины миди с необычным воротником и поясом, который выделил ее талию. А массивное украшение на шее стало ее "изюминкой".

Светлые оттенки также к лицу первой леди. Голубой, белый и даже нежно-розовый цвета идеально сочетаются с ее "легкой" внешностью и делают супругу президента нежной и романтичной.

Если вы устали от каблуков, тогда стоит присмотреться к белым кедам, как у Зеленской. Она идеально сочетает их со штанами и удлиненным пальто.

Напомним, ранее Елена Зеленская в черном платье с открытыми плечами попала в объективы камер.

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