Певица показала как можно совмещать спортивный стиль с классикой.

Известная певица Кристина Агилера показала в Instagram фотографию, на которой позирует в стильном наряде.

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Звезда предстала в серых спортивных штанах, под которые надела водолазку на несколько тонов темнее. А дополнила она такой образ босоножками на каблуке. Также Агилера заплела свою фирменную косичку.

В целом образ выглядит необычно, но очень модно. Если ранее сочетание нескольких стилей вызывало отторжение у модных критиков, то сейчас - наоборот.

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Автор: Диана Могилевич