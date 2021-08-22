Ваша принцесса будет на праздничной линейке самой красивой – для этого мы и подобрали самые модные прически на 1 сентября на короткие, средние и длинные волосы.

Как стать самой красивой в классе? Краситься в школу нельзя, да и рано еще. На одежду тоже нет особых надежд, ведь в большинстве школ действует дресс-код, и школьное платье может отнюдь не подчеркивать достоинства фигуры. Зато волосы всегда можно сделать своим главным достоинством – создав модный и стильный образ на 1 сентября с помощью всего лишь пары лент или банта.

Простые детские прически с атласными лентами или более сложная прическа девочке на 1 сентября на длинные волосы – всё зависит от фантазии маленькой леди и ловкости рук ее родителей. В помощь им УНИАН подобрал самые стильные прически на 1 сентября на короткие, средние и длинные волосы.

Какую можно сделать причёску на 1 сентября с короткими волосами

Чаще всего обладательницы коротких стрижек предпочитают выделяться с помощью оригинальных заколок – но и ленты им вполне могут пригодиться. Прически с лентами на короткие волосы – это чаще всего симбиоз французских кос. Реже – африканские косички с яркими ленточными вставками. А иногда лентами просто подвязывают отдельные пряди.

Прически на 1 сентября легкие на средние волосы

Читайте такжеБыстрые прически на 1 сентября своими руками: хитрости и фотоДля причесок с лентами на первый звонок средние волосы – это идеальная длина. Причем ленты тут могут быть как вспомогательным аксессуаром, так и вполне самостоятельным элементом декора волос.

А самый ленивый вариант, как сделать прическу на 1 сентября на средние волосы быстро и легко – это просто перевязать лентой хвост или скрученную гульку. Оригинальности такой прически может придать ее местоположение: например, хвостик можно сделать не на затылке, а с справой стороны.

Какую можно сделать прическу девочке на 1 сентября на длинные волосы

Обуздать длинные волосы бывает сложно. Тут без подручных средств не обойтись. И ленты разной длины, из различных тканей и разнообразных фасонов – тут лучшие помощники. Их можно на конце оформить в бант или даже сделать из них стильный ободок (если ширина ленты позволяет).

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Автор: Диана Беловодская