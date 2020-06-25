Названы важные ингредиенты в косметике: для чего они нужны

Косметику нужно подбирать именно под ваш тип кожи.

Ингредиентов в косметике существует очень много. Но не обо всех их мы знаем. Бывало такое, что вы берёте баночку и не понимаете, какой состав у этой косметики? Не беда, будем разбираться.

Сквалан

Это вещество питает кожу. Также оно работает как антивозрастное средство. Конечно, косметика с таким веществом не подойдет молодым девушкам до 30 лет.

Ретинол

Этот препарат омолаживает кожу лица, подавляет активность сальных желез и ускоряет регенерацию. А также ретинол помогает в борьбе с акне.

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Гиалуроновая кислота

Это достаточно популярный препарат. Он увлажняет кожу и увеличивает ее эластичность.

АНА кислоты

АНА кислоты воздействуют на кожу таким образом, что она обновляется. Это вещество отшелушивает и осветляет пигментацию.

Пептиды

Они способны активировать синтез коллагена и эластина, усиливают регенерацию кожи. Пептиды имеют лифтинг-эффект, а также разглаживают мимические морщины.

Как сообщал УНИАН, Минздрав предлагает запретить в Украине косметику с мутагенами и канцерогенами.

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