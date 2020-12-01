Ким показала яркий образ / instagram.com/kimkardashian
Известная модель Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фото звезда позирует в ярком образе - телесном боди под горло и с длинным рукавом и в голубых кожаных штанах. Закончила такой смелый аутфит Ким лодочками на высоком каблуке со стразами. Стоит отметить, что такой образ идеально подчеркнул фигуру Ким.
Также модель заплела свои роскошные локоны в косу и нанесла нюдовый макияж. В целом ее образ получился очень стильным и ярким.
Ким показала яркий образ / instagram.com/kimkardashian
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