Каролина Куркова предстала в ярком аутфите.

Известная модель Каролина Куркова опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует в голубой клетчатой юбке длины макси. Наверх она надела удлиненную красную кожаную курточку с интересным принтом в виде треугольников. А дополнила Куркова такой образ босоножками на высоком каблуке.

Стоит отметить, что в целом "лук" получился очень стильным. Его стоит взять на заметку. В таком образе вы будете выглядеть необычно и красиво.

Кто такая Каролина Куркова:

Каролина признана самой сексуальной блондинкой Европы 2007 года

С 2009 года Каролина замужем за кинопродюсером Арчи Друри, с которым она встречалась год до их свадьбы

У супругов есть два сына - Тобин Джек Друри (род. 29.10.2009) и Ноа Ли Друри (род. в ноябре 2015)

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Автор: Диана Могилевич