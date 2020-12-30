Куркова показала стильный аутфит / instagram.com/karolinakurkova
Известная модель Каролина Куркова опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фото она позирует в голубой клетчатой юбке длины макси. Наверх она надела удлиненную красную кожаную курточку с интересным принтом в виде треугольников. А дополнила Куркова такой образ босоножками на высоком каблуке.
Стоит отметить, что в целом "лук" получился очень стильным. Его стоит взять на заметку. В таком образе вы будете выглядеть необычно и красиво.
Куркова показала стильный аутфит / instagram.com/karolinakurkova
Кто такая Каролина Куркова:
- Каролина признана самой сексуальной блондинкой Европы 2007 года
- С 2009 года Каролина замужем за кинопродюсером Арчи Друри, с которым она встречалась год до их свадьбы
- У супругов есть два сына - Тобин Джек Друри (род. 29.10.2009) и Ноа Ли Друри (род. в ноябре 2015)
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