Рассказываем, какой цвет волос молодит кареглазых, зеленоглазых и обладательниц других оттенков глаз, если им за 50.

Даже если вам "немного за 30", все равно хочется выглядеть свежо и молодо. В этом помогают не только образ жизни и выбор стиля одежды, но и правильная стрижка, а также удачно подобранный цвет волос. УНИАН выяснил, какие стрижки и цвет волос после 40 лет или 50 лет будут смотреться наиболее удачно.

Какой цвет волос молодит после 50 лет - варианты

Стилисты говорят, что иногда оттенок локонов может "сработать" в сторону внешности лучше, чем любая процедура у косметолога, тем более, "укол красоты". Присмотритесь к лучшим вариантам и запомните, какой цвет волос осветляет лицо и отнимает у вас 5-10 лет возраста.

Теплый блонд

Принято считать, что светлые тона волос действуют на внешность удачнее темных - в отличие от последних они "забирают" годы, а не прибавляют их. Но важно понимать, что блонд - оттенок многогранный, поэтому если вы не знаете, какой цвет волос делает лицо худее и молодит, выбирайте теплые оттенки блонда (медовый, бежевый и пшеничный).

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Карамельный

Еще один удачный вариант - мягкий карамельный тон с бронзовым отливом. Если у вас русые волосы, то покрасьте их в этот оттенок - так у вас получится придать внешности максимально натуральный вид. Более того, карамельный цвет заметно освежает и омолаживает лицо, не привлекая слишком много внимания, как, например, тот же рыжий.

Мелирование

Данный вариант окрашивания подойдет тем женщинам, которые не знают, какой цвет волос молодит после 30, 40 и 50 лет. Эффект выгоревших на солнце волос - идеальный способ "убрать" 5-10 лет и придать локонам визуальный объем. Лучшая техника для такого окрашивания - балаяж, именно она гарантирует нужный результат.

Шоколад

Стилисты говорят, что лучше не пробовать на себе десятки разных красок, пытаясь понять,какой цвет волос молодит брюнеток, а сразу покраситься в шоколадный тон. Это идеально для тех, кто привык к иссиня-черным волосам и не рассматривает для себя светлый тон волос. К тому же, ухаживать за прядями каштанового или шоколадного оттенка легче, чем за блондом.

Ореховый или теплый русый

Пятый ответ на вопрос о том, какой цвет волос молодит после 60 лет лучше всего - это два тона - ореховый и русый. Особенно удачно, если такие цвета подходят вашему цветотипу. Основная задача для женщин после 60 - отвлечь внимание от морщин и максимально осветлить лицо. Данные оттенки справляются с задачей на "отлично".

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