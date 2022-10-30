Важно подбирать помаду по цветотипу кожи.

За многие годы использования косметики у девушек появляются свои фавориты в палитре помад. И если в юные годы можно использовать яркие и максимально темные оттенки, то уже после 40 стоит присмотреться к более спокойным, чтобы омолодить лицо.

Нюдовые и пудровые оттенки помад идеально подойдут женщинам с загорелой кожей, коричневые и терракоторые цвета отлично сочетаются со светлой кожей, и только с белой кожей, как сметана, сочетается винный оттенок.

Конечно, в каждой палитре есть масса оттенков одного и того же цвета. Например, в палитре нюдовых оттенков можно найти бежевый цвет. Но он будто стирает губы с лица и точно визуально не убавляет возраст. Лучше обратить внимание на слегка персиковый оттенок или с розовинкой. Не лишним будет прозрачный блеск, добавляющий легкое сияние.

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Красный блеск также можно использовать, если хотите омолодить свое лицо. Здесь важно учитывать, что матовая плотная помада наоборот сделает вас старше, а легкий блеск даст вам возможность произвести впечатление молоденькой девушки.

Если вы не хотите добавить себе возраста, то под запретом такие цвета как оранжевый, фиолетовый, черный, матовый красный, бордовый, бежевый.

Напомним, почему подбородок старит женщину и как с этим бороться после 40.

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