Помада / instagram.com/antonio.makeup

За многие годы использования косметики у девушек появляются свои фавориты в палитре помад. И если в юные годы можно использовать яркие и максимально темные оттенки, то уже после 40 стоит присмотреться к более спокойным, чтобы омолодить лицо.

Нюдовые и пудровые оттенки помад идеально подойдут женщинам с загорелой кожей, коричневые и терракоторые цвета отлично сочетаются со светлой кожей, и только с белой кожей, как сметана, сочетается винный оттенок.

Конечно, в каждой палитре есть масса оттенков одного и того же цвета. Например, в палитре нюдовых оттенков можно найти бежевый цвет. Но он будто стирает губы с лица и точно визуально не убавляет возраст. Лучше обратить внимание на слегка персиковый оттенок или с розовинкой. Не лишним будет прозрачный блеск, добавляющий легкое сияние.

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Помада / instagram.com/antonio.makeup

Красный блеск также можно использовать, если хотите омолодить свое лицо. Здесь важно учитывать, что матовая плотная помада наоборот сделает вас старше, а легкий блеск даст вам возможность произвести впечатление молоденькой девушки.

Помада / instagram.com/antonio.makeup

Если вы не хотите добавить себе возраста, то под запретом такие цвета как оранжевый, фиолетовый, черный, матовый красный, бордовый, бежевый.

Напомним, почему подбородок старит женщину и как с этим бороться после 40.

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