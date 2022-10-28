Рассказываем о том, что такое "угол молодости", где он находится и как определенный стандарт красоты делает лицо молодым и привлекательным.

Угол молодости - это угол между подбородком и шеей. Его идеальный показатель - 90 градусов. Однако у многих женщин с годами данная зона далека от идеала, что заметно старит. На точки молодости влияют разные факторы. В этой статье разберемся в том, почему пропадает угол молодости и как его вернуть женщине после 40 лет, чтобы выглядеть свежо и эффектно.

Угол молодости: фото

Специалисты утверждают, что именно этот угол - едва ли не главный стандарт красоты. Если угол прямой, то внешность визуально более молодая и привлекательная. На этот угол напрямую влияет образ жизни человека, его режим питания, сон, ежедневные нагрузки.

Человек, который питается вредной пищей и не имеет сбалансированного рациона, а также тот, кто не занимается спортом и не ухаживает за упругостью своей кожи, еще задолго до 40 лет рискует столкнуться с выпуклостью в области подбородка.

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Как поднять угол молодости

Чтобы между подбородком и шеей были заветные 90 градусов, первое, что нужно сделать - это выровнять свой рацион. Старайтесь питаться правильно и сбалансировано, чтобы лишние жиры не накапливались. Ведь, как утверждают диетологи, именно лицо "круглеет" у большинства в первую очередь.

Второе, что также влияет на угол молодости - осанка. Старайтесь всегда держать плечи расправленными, а нос слегка приподнятым.

Третий фактор, который влияет на угол молодости - это состояние кожи. Делайте все, чтобы она была упругой и здоровой. Для этого есть различные упражнения или массажи для лица, а также витамины для того, чтобы кожа лица была упругой и эластичной.

Как подтянуть овал лица в домашних условиях

Чтобы ваш овал лица был четким и ровным, следует прислушиваться к данным советам:

пейте достаточно жидкости - около двух литров воды в день;

делайте массаж лица - в интернете есть множество техник и методик;

питайтесь правильно - сбалансированный рацион избавляет от множества проблем;

больше ходите пешком - пешие прогулки улучшают здоровье и сон;

следите за осанкой - меньше сидите, уткнувшись в телефон.

Если вы будете следовать этим простым советам, ваши точки молодости станут настоящей гордостью.

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