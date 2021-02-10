Главное правило - это очистить кожу лица от макияжа и дневной пыли перед сном.

От правильной подготовки к ночному отдыху и даже позы во время сна зависит состояние кожи. Есть четыре правила, соблюдение которых помогает затормозить естественные процессы старения.

Читайте такжеНазваны домашние ингредиенты против зимних прыщейЧистое лицо. Не надо ложиться спать, полностью не удалив с лица дневную пыль и грязь. Это касается и всех следов макияжа. Обязательно используйте богатые питательными веществами крема, либо натуральные средства для очистки кожи. Если лицо не очистить, это может спровоцировать появление морщин и пигментных пятен гораздо раньше срока.

Маски для лица. Индустрия косметологии предлагает огромный набор разных масок для лица, выбор которых определяется индивидуальными особенностями. Он зависит от уровня жирности кожи и даже от цвета волос. Подберите ту маску, которая помогает удерживать влагу и одновременно очищать кожу.

Ванна перед сном. Хорошей идеей будет прием ванны перед сном. В воду можно добавить масло магния или его сульфат, чтобы избавиться от прыщей и других кожных заболеваний. Хвойные ванны, как было доказано, также способствуют хорошему сну, передает medikforum со ссылкой на The Health Site.

Правильное питание. Известно, что наедаться перед сном нельзя. Но за три-четыре часа можно поужинать, однако выбор блюд должен зависеть от их пользы для здоровья. Идеально, если они содержат витамин A, B и С, цинк, жирные кислоты для здоровой и молодой кожи. Овощной салат с некоторым количеством рыбы будет идеальным выбором.

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Автор: УНИАН