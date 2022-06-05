УНИАН собрал самые хитовые модели сумок.

Сумки - это неотъемлемый аксессуар любого образа. Предлагаем вашему вниманию топ-5 трендов, которым будут следовать все модницы уже этим летом.

Кросс-боди

Кросс-боди - это универсальные прямоугольные сумки, с цепочками в качестве ручек. Чем-то они напоминают клатчи, но эта модель более свободная и вместительная. Выбирайте сумку любимого цвета из фактурных материалов.

Шоперы

Не менее актуальной моделью является шопер. С ним очень удобно ходить как на прогулку, так и в магазин. К тому же он подойдет девушкам, которые носят с собой не только телефон и ключи. Если вы всегда при себе имеете блокноты, косметичку и прочие женские штучки, то шопер именно для вас.

Мини-сумки

Многие девушки жалуются на то, что мини-сумки совсем непрактичны для повседневного использования. Но несмотря на это, данная модель представлена не только на модных подиумах, но и магазинах. Этот вариант больше подойдет красоткам, которые просто хотят добавить яркий акцент в образ.

Хобо со складками

Это сумки полукруглой формы, которые отлично впишутся в любой образ. Вариантов много - "седло", полумесяц, хобо (они, кстати, приобрели складки). Выбирайте то, что вам больше по душе и вперед покорять этот мир.

Сумка-ведро

Еще один стильный вариант - это сумка-ведро. Если хотите, чтобы сумка подходила вам под любой образ, то лучше покупать трендовые модели в базовых цветах: чёрный, белый, бежевый, серый.

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