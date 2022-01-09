Есть несколько альтернатив надоевшей шапке.

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, чем можно заменить зимой шапку. Если вам в ней неудобно, если она вам не нравится и вы не знаете с чем ее комбинировать - тогда вот вам несколько вариантов.

Капор

Капор сочетается с любой верхней одеждой. Обратите особое внимание на пару "капор + пуховик-одеяло".

Балаклава

"Многие путают балаклаву с капором, но это разные модели. Балаклаву лучше носить с гладкими волосами из-за того, что она плотно прилегает к голове. Носить советую с объемной шубой из искусственного меха", - сказал дизайнер.

Косынка

Косынки из хлопка, меха и даже кожи разлетаются этой зимой как горячие пирожки. Отлично смотрятся с любым овалом лица. Сочетайте косынку с приталенным пальто, шубой, жакетом, платьем или даже с джинсами и грубыми ботинками.

Панама

По словам Андре Тана, чтобы сделать аксессуар универсальным, нужно остановиться на спокойных оттенках и кастомизировать панаму в зависимости от повода: значки, модные цепочки и даже платки. Их можно надевать в качестве первого слоя, что особенно актуально в холода.

Чепец

"После выхода в свет актрисы Эммы Коррин в чепце бледно-лимонного цвета популярность этого аксессуара резко возросла. Предлагаю сочетать аксессуар с пальто-оверсайз, лаконичным платьем в длине миди или даже юбкой с пайетками. По обуви - ботильоны на устойчивом каблуке или киттен-хил", - добавил дизайнер.

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