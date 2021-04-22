Надя Дорофеева показала несколько стильных нарядов.

Украинская певица, судья шоу "Голос страны" Надя Дорофеева выходила на сцену главного песенного конкурса страны в модных нарядах.

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Звезда то и делала, что удивляла телезрителей сменой образов - от спортивной оторвы до роковой красотки.

В одном из выпусков "Голоса страны" блондинка села в красное кресло в блестящем костюме-двойке, дополнив его черным откровенным топом. Чтобы сделать образ еще ярче, певица решила добавить несколько цепей разной массивности и ширины.

Более нежным выдался образ, когда Надя надела мини-платье с пайетками. Также она сделала высокий хвостик. В целом образ получился максимально стильным и в то же время таким девчачьим.

Но, как говорится, не сексуальностью единой. Дорофеева приверженец спортивных костюмов. В очередной раз она доказала, что они так же могут выглядеть стильно и максимально актуально.

Одним из последних образов Нади стал "лук" во французском стиле. Костюм-тройка с необычным принтом и берет - вот то, что сделало образ незабываемым.

Отметим, полный выпуск "Голоса страны" можно посмотреть по понедельникам на 1plus1.video.

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Автор: Диана Могилевич