До весны 2022 года еще полгода – но уже известно, какие цвета в одежде будут модными в сезоне весна-лето 2022.
Институт цвета Pantone из Нью-Джерси раскрыл модную палитру на следующий год. В нее вошли пятнадцать цветов, так что у модниц будет широкий выбор. А еще – время, чтобы заранее обновить гардероб. Так что среди нынешних распродаж по приятной цене со скидкой уже можно смело подбирать вещи того цвета, который будет в тренде в 2022 году.
Самый модный цвет 2022 года – это оттенки синего. Видимо, колористы решили, что людям нынче не хватает спокойствия и умиротворения, что дарит голубая палитра. Поэтому в перечень "Модные цвета весна-лето 2022" вошли:
- спокойный оттенок Ледяное озеро (16-4118);
- нежно-голубоватая Сахарная пудра (12-4401);
- ярко-дерзкий Парашютист (19-4151);
- союз голубого и зеленого – Голубая гавань (18-4728);
- космический Георгиновый (18-3324).
Любители зеленых цветов могут смело выбирать себе одежду и аксессуары оттенка Базилик (16-6216).
Для спокойных утонченных натур подойдут наряды белоснежного или бежевого цвета, а также оттенка Северная капля (14-4104) или цвета маковых зерен (18-4004).
Впрочем, модная палитра на сезон весна-лето 2022 включает в себя также яркие и бесшабашные красные и желтые цвета.
Ранее мы писали о том, какой цвет будет модным осенью 2021 – зимой 2022. На этот раз палитра оттенков призвана продемонстрировать единение противоположностей – объединив природу со урбанистическим стилем города, прошлое с будущим, а спокойную практичность с вызывающей креативностью.
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