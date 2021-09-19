Уже известно, какие цвета будут в тренде в 2022 году: за полгода до начала сезона институт Пантон показал модные цвета на весну-лето 2022.

До весны 2022 года еще полгода – но уже известно, какие цвета в одежде будут модными в сезоне весна-лето 2022.

Институт цвета Pantone из Нью-Джерси раскрыл модную палитру на следующий год. В нее вошли пятнадцать цветов, так что у модниц будет широкий выбор. А еще – время, чтобы заранее обновить гардероб. Так что среди нынешних распродаж по приятной цене со скидкой уже можно смело подбирать вещи того цвета, который будет в тренде в 2022 году.

Самый модный цвет 2022 года – это оттенки синего. Видимо, колористы решили, что людям нынче не хватает спокойствия и умиротворения, что дарит голубая палитра. Поэтому в перечень "Модные цвета весна-лето 2022" вошли:

спокойный оттенок Ледяное озеро (16-4118);

нежно-голубоватая Сахарная пудра (12-4401);

ярко-дерзкий Парашютист (19-4151);

союз голубого и зеленого – Голубая гавань (18-4728);

космический Георгиновый (18-3324).

Любители зеленых цветов могут смело выбирать себе одежду и аксессуары оттенка Базилик (16-6216).

Для спокойных утонченных натур подойдут наряды белоснежного или бежевого цвета, а также оттенка Северная капля (14-4104) или цвета маковых зерен (18-4004).

Впрочем, модная палитра на сезон весна-лето 2022 включает в себя также яркие и бесшабашные красные и желтые цвета.

Ранее мы писали о том, какой цвет будет модным осенью 2021 – зимой 2022. На этот раз палитра оттенков призвана продемонстрировать единение противоположностей – объединив природу со урбанистическим стилем города, прошлое с будущим, а спокойную практичность с вызывающей креативностью.

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Автор: Диана Беловодская