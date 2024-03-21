Первую леди считают иконой стиля.

Первая леди Украины предстала перед поклонниками в стильном образе. Она надела темные прямые дджинсы, белый свитер и лоферы. Под обувь она решаила надеть разные носки.

Такой стильный образ первой леди вызвал удивление и восторг, ведь за последнее время Зеленская крайне редко появлялась в таких образах. Зачастую ее можно увидеть в деловых и строгих нарядах.

Зеленская уточнила, что носки, которые она выбрала для своего "лука" - необычные.

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"Это работы Николь Ляпустиной, Софии Жук и Марии Гуменной – художниц, которые творят в художественной студии Оли Ставникович. Эта мастерская работает с художниками, имеющими синдром Дауна и РАС. Они, например, уже не раз приобщались к украшению традиционной елки на улице Банковой в Киеве", – подписала снимок Зеленская.

Она добавила, что дополнительную хромосому имеет и Николь, одна из авторов носков.

"Но определяет девушку не она, а уникальный "пазликовый" стиль, благодаря которому работы художницы узнаваемы и были представлены на аукционах в Чикаго и Варшаве", – поделилась Зеленская.

Напомним, ранее жена Залужного в трендовом костюме произвела фурор.

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