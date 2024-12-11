Первая леди показалась в стильном пиджаке и добавила необычный аксессуар к нему.

Посещая заседание Совета по вопросам прав человека, гендерного равенства и многообразия при Министерстве иностранных дел Украины, Елена продемонстрировала современный подход к деловому стилю.

На своей странице в Instagram Зеленская поделилась деталями наряда, который сразу привлек внимание поклонников. Для мероприятия она выбрала насыщенную коричневую рубашку с элегантным воротником, которую удачно дополнила блейзером в сдержанном оттенке этого цвета. Сочетание оттенков создало гармоничный образ, который подчеркнул естественную красоту первой леди.

Дополнением к наряду стали изысканные аксессуары. Елена украсила лацкан блейзера золотой брошью в форме птички, которая символизирует свободу и легкость, а также выбрала стильные круглые серьги-пусеты, которые сделали образ завершенным.

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Коричневый цвет, который Институт цвета Pantone оценил как тренд 2025 года, становится все более популярным в мировой моде. Оттенок "Мокко мусс" уже начал появляться на подиумах и вверху вызывает симпатии мировых дизайнеров.

В прошлом месяце Зеленская продемонстрировала еще одно интересное сочетание: ультрамариновый блейзер с коричневыми акцентами, показывая, как можно смело экспериментировать с цветами в повсеместном и деловом гардеробе.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская в очередной раз продемонстрировала безупречный вкус во время официальной встречи с министром Дании. Ее стильный образ вызвал восхищение у поклонников и предметом обсуждения в социальной сети.

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