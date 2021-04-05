Зеленская показала стильный аутфит / instagram.com/uafirstlady
Первая леди Елена Зеленская с трапа самолета сошла в длинной юбке молочного цвета и черном удлиненном пиджаке.
Дополнила она образ белыми лодочками на высоком каблуке. Шею она обмотала ярким платком. Второй костюм, который Зеленская показала в Катаре, был не менее стильным. Елена надела брючный костюм красного цвета с черной блузкой. В этот раз она также отдала предпочтение лодочкам.
Зеленская показала стильный аутфит / instagram.com/uafirstlady
Зеленская показала стильный аутфит / instagram.com/uafirstlady
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