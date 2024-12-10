Экономь время: модные стрижки для тех, кто не любит укладывать волосы (фото)

Шегги, например, выглядит очень стильно и без укладки.

Современный ритм жизни требует практичных решений, и это касается не только гардероба, но и прически. Если вы мечтаете выглядеть стильно без лишних усилий, стрижки, которые не требуют укладки, станут идеальным выбором. Они подходят для тех, кто ценит время и хочет выглядеть прекрасно в любых обстоятельствах.

Боб с естественной текстурой

Классический боб остается одним из самых универсальных вариантов. В 2024 году акцент сделан на естественность: легкие волны или слегка взъерошенная текстура – вот что в тренде. Такая стрижка подчеркивает овал лица и выглядит идеально даже без укладки. Достаточно вымыть волосы и дать им высохнуть естественным образом.

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Шегги

Рваные, многослойные пряди – это стиль, который кричит о свободе и непринужденности. Стрижка шегги добавляет объема и текстуры, что особенно актуально для тонких волос. Она выглядит идеально благодаря своей "беспорядочной" эстетике, что делает укладку практически ненужной.

Пикси с акцентом на объем

Короткая стрижка пикси – это смелое и практичное решение. Она особенно подойдет тем, кто хочет подчеркнуть черты лица. За счет градуировки пикси создает объем там, где это нужно, а слегка взъерошенный вид придает дополнительный шарм. Просто проведите рукой по волосам – и вы готовы к выходу.

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