Этот новый модный тип штанов покорил сердца всех модников и модниц.

Джоггеры - это штаны в спортивном стиле. Изначально такие брюки использовали для определенного стиля бега трусцой, который так и называют "джоггинг". Формы - свободная штанина, зауженная к низу. За счет манжеты внизу штаны не сковывают движения при беге. Удобная посадка сделала их практичным ежедневным атрибутом.

УНИАН собрал несколько модных в этом сезоне моделей джоггеров.

На фото ниже - базовые женские джоггеры. Они могут быть представлены как в классических цветах (черный, бежевый, белый), так и в более ярких. Последние особенно актуальны в летний период времени.

В теплую погоду модницы сочетают их с укороченными топами и майками. К джоггерам идеально подходят кроссовки или кеды с массивной подошвой.

Дизайнеры быстро освоили этот тренд и придумали новую вариацию таких штанов. Так, вельветовые джоггеры без проблем станут частью современного, но более официального образа. Сочетать их можно с блузами и рубашками.

Еще один хит сезона - это кожаные джоггеры (или с кожаными вставками). Если найти модель на теплой подкладке, то в холодное время года они станут не только модным, но и теплым элементом гардероба.

Такие можно сочетать с гольфами, водолазками, свитерами, кардиганами.

Еще один классический вариант со стрелками.

Не забыли и про мужчин. Для них джоггеры также стали трендом 2022. Правда, цветовая гамма более спокойная - спросом пользуются в основном черные, коричневые, хаки.

Но и здесь все не так скучно, как могло показаться на первый взгляд. Мужские модели украшают ремнями, карманами, застежками-змейками, карабинами и т.п.

Напомним, 50-летняя мама-модница стала звездой TikTok.

Ранее УНИАН писал, что такое шопер, почему он так популярен и какой выбрать.

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