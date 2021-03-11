Акне - это проблема многих современных женщин.

Акне - это угревая сыпь, которая может прогрессировать несколько лет. Перед тем как заняться ее лечением, стоит запастись терпением, ведь результат будет не быстрым.

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В первую очередь вам нужно наладить свое питание. Откажитесь от жирного, жареного, сладкого, молочных продуктов, солений и копченостей. Также вам следует отказаться от алкоголя и снизить количество сигарет, если вы курите.

Второй шаг - это дружба со специализированной косметикой. На рынке существует множество средств по уходу за проблемной кожей, за кожей с акне и розацеа. Обратите внимание на то, что косметика не должна содержать спирт. Косметологи-дерматологи рекомендуют приобрести "подсушку", в составе которой есть цинк. С помощью этого средства вы сможете подсушить высыпания. А вот давить их категорически запрещено.

Если у вас акне второй, третьей и более запущенной формы, вам следует проконсультироваться с врачом на счет косметологических процедур. При этом не рекомендуется во время лечение акне делать чистки лица и пилинги.

Помните, что в этот период вашей коже нужен особый уход. Результат обязательно будет, стоит лишь чуть-чуть подождать.

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Автор: Диана Могилевич