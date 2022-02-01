Бренд больше не будет использовать натуральный мех в своих коллекциях.

Всемирно известный модный бренд Dolce&Gabbana отказался использовать в своих коллекциях натуральный мех. Теперь его будут заменять на искусственный.

Миланский модный дом разделяет принципы Fur Free Alliance, которые защищают права животных.

Специалист по коммуникациям и маркетингу Dolce&Gabbana Феделе Усаи рассказал, что модный дом смотрит в будущее, и готов отказаться от натурального меха в пользу животных.

Читайте такжеУмер именитый дизайнер Тьерри Мюглер

"Сознательный выбор в сторону более экологичного будущего без меха. Dolce&Gabbana при поддержке Humane Society of the United States и Humane Society International приняла решение отказаться от использования меха животных во всех своих коллекциях с 2022 года. С целью сохранения ремесла и навыков мастеров-меховщиков бренд продолжит сотрудничество с этими мастерами в создании одежды и аксессуаров из экомеха", - говорится в заявлении модного дома.

Напомним, ранее украинская ведущая-кума президента РФ Владимира Путина, Оксана Марченко, побывала на показе Dolce&Gabbana.

Вас также могут заинтересовать новости: