Они засветились на модном показе Dolce&Gabbana Alta Moda в Венеции.

Российский артист, которому запрещен въезд в Украину, Филипп Киркоров посетил модный показ Dolce&Gabbana Alta Moda в Венеции. В ходе события он сфотографировался с американской звездой Дженнифер Лопес.

Интересно, что обе знаменитости были одеты очень пестро. Джей Ло надела костюм из штанов и топа, наверх которого надела накидку. А Киркоров решил прийти на модный показ в костюме-двойке, белой рубашке и бабочке.

"Она реально так выглядит?", "Это космос", "Обожаю ее", "Это моя любовь", "Глаза слепит", "Лопес явно спит в морозильной камере", "А она не выставила с Филиппом фото в своем аккаунте", "Что-то Филипи Бедросович на Борю Моисеева стал похож с такой причёской", - пишут пользователи сети.

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Автор: Диана Могилевич