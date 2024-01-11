Они подчеркнут вашу индивидуальность.

Дизайнер Андре Тан рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе верхней одежды на зиму 2024, особенно, если речь идет о пуховиках.

Действительно, подобрать современный и удобный пуховик сложно, но если прислушаться к советам специалиста, то вы сможете сделать правильный выбор.

Длина

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Современный пуховик должен быть длинным, поскольку в моде юбки миди и даже макси, а пуховик должен все это закрыть. Нет, юбка может торчать из-под пуховика, но более элегантно, когда она выступает максимум на 5 см.

Ткань

Не выбирайте блестящие и при этом тонкие ткани, которые собираются в мелкие складки. Это дешевый и не современный вид. Отдаем предпочтение плотным и качественным тканям.

Застежка

Пуговицы, клепки, молния - все хорошо, но лучше, чтобы их не было видно. Потайная застежка имеет более современный и актуальный вид.

Пояс

Пояс может стильно и удачно подчеркивать фигуру, но только если это предусматривает сама куртка (она должна быть объемной) и пояс только свободный!

Стежка

Горизонтальная широкая - самый популярный вариант. Еще стежка может быть ромбиком, но равномерная! Не стоит выбирать модель, где есть комбинация стежок.

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