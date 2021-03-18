Черная блузка - это отличная замена белой рубашке.

Мы привыкли к тому, что в базовом гардеробе обязательно должна быть белая рубашка. Мол, она подходит практически под любой стиль одежды и всегда выглядит актуально.

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Но мало кто говорит о том, что черная блузка смотрится не менее элегантно, стильно и ярко. Да-да, несмотря на ее темный цвет, она выглядит ярко и даже броско.

Идеальный вариант для похода в ней - это офис. Сочетайте черную блузку с интересными костюмами, будто со штанами или юбками. Дополняйте образ лодочками на шпильке. Если вы хотите надеть ее на прогулку, то обратите внимание на джинсы и кеды В целом ваш образ заиграет новыми красками.

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Автор: Диана Могилевич