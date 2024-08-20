Этот вариант будет ярким, но в то же время стильным.

Известная американская актриса, звезда драмы "Все закончится на нас" Блейк Лайвли вызывает восторг у мировых модниц. Ее образы всегда стильные и одновременно элегантные. Артистка удачно сочетает одежду и следит за модой, но этим летом она доказала, что может и сама создавать тренды в маникюре.

Лейвли часто появляется на публике в романтических образах в светлых тонах. В частности, актриса выбирает для себя цветочный принт. На ногтях знаменитости также нравится изображение цветов.

Блейк начала тренд на цветочные маникюры. Они точно станут изюминкой вашего внешнего вида, однако не будут слишком яркими, и подчеркнут женственность.

Видео дня

Мастер маникюра звезды Эль Герштейн в своем Instagram показала, какой дизайн предпочитает ее клиентка. Стоит указать, что картинки цветов и их размещение на ногтях придумала сама Лейвли. А мастер воплотила идею знаменитости в жизнь. Маникюр прекрасно дополнял цветочное платье артистки на одном из мероприятий.

Несмотря на критику в сети из-за фильма "Все закончится на нас", Лейвли остается иконой моды для миллионов. Она ассоциируется с цветами, потому что они часто являются украшением ее "луков". Цветочный гардероб актрисы стал центральным элементом рекламной кампании в картине, а сейчас - одним из главных трендов в одежде и на ногтях.

Если вы хотите быть в тренде и заменить привычный однотонный дизайн на что-то более изысканное и интересное, то смело делайте цветочный маникюр. Выбирайте яркие цвета в сочетании с нежными. Не забывайте о текстурах, сочетайте различные варианты и тогда ваш маникюр станет уникальным и будет привлекать внимание других.

Напомним, ранее мы писали о модном маникюре на осень этого года. В тренде будут темные цвета.

Вас также могут заинтересовать новости: