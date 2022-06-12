УНИАН собрал несколько вариантов для вдохновения.

На улице уже совсем жарко, а это значит, что модницам пора доставать из дальних полок легкие летние платья. Но если вы не знаете, какие модели будут актуальными в этом сезоне, тогда читайте далее.

Платье с затяжками

Этот фасон стал популярным еще в прошлом году, а в этом он не уступает свое лидерство. Трикотажные платья с затяжками визуально сделают вас стройнее, а также приоткроют ваши ножки. В целом такой фасон создан для того, чтобы сделать вашу фигуру, как песочные часы.

Платье из жатки

В легком платье из жатки вам точно не будет жарко. Стилисты рекомендуют выбирать платье однотонной расцветки, чтобы оно выглядело стильно. Сочетать его можно с кедами и тапочками. Также не забывайте про украшения, которые дополнят ваш образ.

Платье с рюшами

Нежнейшее платье с рюшами на завязках. Благодаря своему покрою очень красиво подчеркивает талию. Длину можно регулировать при помощи завязок. Отлично смотрится как с каблуками, так и со спортивной обувью.

Платье с цветочным принтом

Платье, которое точно станет бестселлером. Невесомый софт, романтический крой, игривый разрез и нежный принт. Это платье о лете, чувственности и любви.

Джинсовое платье

Деним всегда был в тренде, а летние джинсовые платья - тем более. Вы можете выбрать любой фасон и любую длину. В любом случае вы будете выглядеть в нем стильно.

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