На улице уже совсем жарко, а это значит, что модницам пора доставать из дальних полок легкие летние платья. Но если вы не знаете, какие модели будут актуальными в этом сезоне, тогда читайте далее.
Платье с затяжками
Этот фасон стал популярным еще в прошлом году, а в этом он не уступает свое лидерство. Трикотажные платья с затяжками визуально сделают вас стройнее, а также приоткроют ваши ножки. В целом такой фасон создан для того, чтобы сделать вашу фигуру, как песочные часы.
Платье из жатки
В легком платье из жатки вам точно не будет жарко. Стилисты рекомендуют выбирать платье однотонной расцветки, чтобы оно выглядело стильно. Сочетать его можно с кедами и тапочками. Также не забывайте про украшения, которые дополнят ваш образ.
Платье с рюшами
Нежнейшее платье с рюшами на завязках. Благодаря своему покрою очень красиво подчеркивает талию. Длину можно регулировать при помощи завязок. Отлично смотрится как с каблуками, так и со спортивной обувью.
Платье с цветочным принтом
Платье, которое точно станет бестселлером. Невесомый софт, романтический крой, игривый разрез и нежный принт. Это платье о лете, чувственности и любви.
Джинсовое платье
Деним всегда был в тренде, а летние джинсовые платья - тем более. Вы можете выбрать любой фасон и любую длину. В любом случае вы будете выглядеть в нем стильно.