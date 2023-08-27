Они только испортят ваш образ.

Совсем скоро босоножки, мюли, сандали и прочее мы сменим на кроссовки и другую осеннюю обувь. Однако предупреждаем сразу: не все пары будут в тренде. А чтобы вы знали от чего стоит отказаться - УНИАН рассказывает, какая обувь сейчас не в моде.

Старомодная обувь - антитренды 2023

Конечно, большинству людей сложно отказаться от любимой пары обуви, но стилисты утверждают, что мода не стоит на месте. Хоть она и циклична, однако некоторые пары обуви уже вряд ли когда-то вернуться на модный Олимп.

Кроссовки на платформе

Список "Антитренды кроссовок 2023" возглавляют кроссовки на платформе. Вам ошибочно может казаться, что с их помощью ваши ножки выглядят длинее и стройнее, однако на самом деле это не так. Эта модель уже настолько устарела, что ее нужно убрать куда подальше. Более того, она максимально неудобная в носке, да еще и не сочетается со множеством стилей.

Видео дня

Сапоги с гармошкой

Какое-то время от этой модели фанатели все модницы, однако сейчас бренды предлагают множество других, более актуальных моделей, к которым стоит присмотреться. Гормошка на щиколотке пополняет список того, какие сапоги вышли из моды.

Круглый носок

Если вы не знаете, какие сапоги уже не в моде, то стилисты сообщают, что это сапоги с круглым носком. Этот ретро-стиль был популярным в 2010-х годах, однако в 2023-м от него лучше отказаться. В идеале заменить его на квадрат.

Берцы

Берцы - антитренды обуви 2023, а все потому, что модниц уже "перекормили" ими. Несколько лет подряд они действительно были на пике популярности, однако сейчас лучше выбирать высокие сапоги на шнуровке, а берцы оставить для поездок на природу в холодное время года.

Не модная обувь 2023 - запомните это

Помимо всех вышеперечисленных моделей вам стоит запомнить еще и то, что из моды вышла обувь на массивной платформе и на шпильке. Антитренды обувь 2023 говорят о том, что эти пары стоит заменить на что-то более актуальное. Например, присмотритесь к плоской подошве или к квадратному каблуку. Также стильно выглядит обувь на необычном каблуке в виде разных фигурок.

Какую бы модель вы не выбрали, главное, чтобы вам было комфортно и вы чувствовали себя уверенно. А эти советы помогут вам сделать ваш стиль более изысканным.

Вас также могут заинтересовать новости: