Они уже выглядят очень дешево.

Говорят, что мода циклична. То, что было популярным несколько лет назад, вновь может вернуться в тренды. Однако, в любом случае, стиль меняется, а вещи становятся более эксклюзивными и уникальными. При этом есть ряд вещей, которым уже вряд ли удастся вернуться на модный Олимп.

УНИАН называет главные антитренды 2024.

Что выйдет из моды в 2024 - список

Наверняка, вы заметили, что сейчас на пике популярности уютная массивная одежда, в которой можно выйти и на прогулку, и даже сходить на романтическое свидание. Она не требует слишком много деталей - достаточно удобной обуви и сумочки.

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Но есть и те вещи, которые вышли из моды, однако многие девушки не хотят от них отказаться. Наверное, из-за привычки.

Антитренды пуховиков 2024

Так как на улице зима, не странно, что первыми в этом списке оказались пуховики. Если у вас дома еще завалялся где-то пуховик-гусеница с мехом, то срочно выбросьте его. Это уже настолько древняя модель, что с ней сложно создать хотя бы один стильный образ.

Антитренды одежды 2024

Главное, на что хочется обратить внимание, - платье-туника. С одной стороны оно может быть достаточно комфортным и приятным к телу. А с другой - откажитесь от него, пока не поздно. Платье-туника делает образ максимально дешевым, особенно в сочетании с ботфортами. Альтернативные варианты можете посмотреть здесь.

Антитренды сумок 2024

Стилисты рекомендуют отказаться от замшевых сумок, потому что за ними достаточно сложно ухаживать. Лучше все же выбирать натуральную кожу. Поверьте, такой аксессуар прослужит вам много-много лет.

Антитренды обуви 2024

Стоит ли говорить, что в следующем году лучше не обувать угги? Эта модель обуви уже настолько приелась, что не считается какой-то уникальной или мегамодной. Возможно, вам в них удобно, но попробуйте рассмотреть и другие варианты.

Антитренды украшений 2024

В прошлом сезоне на пике популярности были цепи, однако в этом лучше отдать предпочтение лаконичным и нежным украшениям. Например, колье с интересными деталями. Оно должно быть нежным и гармонично вписываться в ваш образ.

Запишите себе список из устаревших вещей, чтобы не делать свой образ дешевым. Идите в ногу со временем.

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