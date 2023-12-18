Говорят, что мода циклична. То, что было популярным несколько лет назад, вновь может вернуться в тренды. Однако, в любом случае, стиль меняется, а вещи становятся более эксклюзивными и уникальными. При этом есть ряд вещей, которым уже вряд ли удастся вернуться на модный Олимп.
УНИАН называет главные антитренды 2024.
Что выйдет из моды в 2024 - список
Наверняка, вы заметили, что сейчас на пике популярности уютная массивная одежда, в которой можно выйти и на прогулку, и даже сходить на романтическое свидание. Она не требует слишком много деталей - достаточно удобной обуви и сумочки.
Но есть и те вещи, которые вышли из моды, однако многие девушки не хотят от них отказаться. Наверное, из-за привычки.
- Антитренды пуховиков 2024
Так как на улице зима, не странно, что первыми в этом списке оказались пуховики. Если у вас дома еще завалялся где-то пуховик-гусеница с мехом, то срочно выбросьте его. Это уже настолько древняя модель, что с ней сложно создать хотя бы один стильный образ.
- Антитренды одежды 2024
Главное, на что хочется обратить внимание, - платье-туника. С одной стороны оно может быть достаточно комфортным и приятным к телу. А с другой - откажитесь от него, пока не поздно. Платье-туника делает образ максимально дешевым, особенно в сочетании с ботфортами. Альтернативные варианты можете посмотреть здесь.
- Антитренды сумок 2024
Стилисты рекомендуют отказаться от замшевых сумок, потому что за ними достаточно сложно ухаживать. Лучше все же выбирать натуральную кожу. Поверьте, такой аксессуар прослужит вам много-много лет.
- Антитренды обуви 2024
Стоит ли говорить, что в следующем году лучше не обувать угги? Эта модель обуви уже настолько приелась, что не считается какой-то уникальной или мегамодной. Возможно, вам в них удобно, но попробуйте рассмотреть и другие варианты.
Антитренды украшений 2024
В прошлом сезоне на пике популярности были цепи, однако в этом лучше отдать предпочтение лаконичным и нежным украшениям. Например, колье с интересными деталями. Оно должно быть нежным и гармонично вписываться в ваш образ.
Запишите себе список из устаревших вещей, чтобы не делать свой образ дешевым. Идите в ногу со временем.