Эти вещи потеряли свою актуальность еще несколько лет назад.

До зимы осталось совсем немного времени, однако еще есть несколько недель, чтобы обновить гардероб. Однако учитывайте, что мода меняется, поэтому не все вещи сейчас в тренде.

УНИАН называет главные антитренды 2023-2024.

Антитренды в одежде - 5 вещей-табу

Еще несколько лет назад в моде были пуховики с огромным мехом, шубы, трикотажные платья, туники и прочее. Однако сейчас все немного изменилось. От некоторых из этих вещей все же стоит отказаться, если вы не хотите выглядеть смешно.

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Антитренды обуви 2023-2024

Этой зимой уже не будут популярны сапоги на тонкой подошве, которые плотно прилегают к ножке. Все же лучше обратить внимание на свободную обувь, в которой ваша ножка будет находиться как карандаш в стакане.

Антитренды пуховиков 2023-2024

Приталенные пуховики в виде гусеницы уже давно вышли из моды. Помните, что сейчас на пике популярности оверсайз, поэтому массивные бомберы или шубы из экомеха будут выглядеть намного стильнее обычного пуховика.

Платья антитренды 2023-2024

В целом модный Олимп покидают трикотажные платья, которые больше напоминают туники. На смену их приходят вязанные платья, которые подарят вам не только тепло, но и ощущение уверенности в себе. А если комбинировать их с берцами или ботфортами, то вы будете главной красоткой.

Антитренды сумок 2023-2024

Еще до 2021 года очень модными были замшевые сумки, однако сейчас от них стоит отказаться, потому что они очень сложны в уходе. Взамен вы можете приобрести сумку из качественной экокожи. Она стоит дешевле, но выглядит она дорого.

Антитренды в одежде 2024

Обратите внимание и на свитера, которые уже вышли из моды. Откажитесь от ярких смешных рисунков, от трикотажа и от некачественного плетения. Лучше отдайте предпочтение объемным худи или свитшотам. Также можете присмотреться к базовым fluffy-свитерам.

Стоит учитывать, что мода циклична. Сегодня все эти антитренды осень-зима 2023-2024 в самом низу рейтинга, а через год могут подняться на вершину модного Олимпа. Поэтому не стоит их выбрасывать, лучше ненадолго отложите. А советы УНИАН помогут вам здесь и сейчас быть главной красоткой.

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