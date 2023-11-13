До зимы осталось совсем немного времени, однако еще есть несколько недель, чтобы обновить гардероб. Однако учитывайте, что мода меняется, поэтому не все вещи сейчас в тренде.
УНИАН называет главные антитренды 2023-2024.
Антитренды в одежде - 5 вещей-табу
Еще несколько лет назад в моде были пуховики с огромным мехом, шубы, трикотажные платья, туники и прочее. Однако сейчас все немного изменилось. От некоторых из этих вещей все же стоит отказаться, если вы не хотите выглядеть смешно.
- Антитренды обуви 2023-2024
Этой зимой уже не будут популярны сапоги на тонкой подошве, которые плотно прилегают к ножке. Все же лучше обратить внимание на свободную обувь, в которой ваша ножка будет находиться как карандаш в стакане.
- Антитренды пуховиков 2023-2024
Приталенные пуховики в виде гусеницы уже давно вышли из моды. Помните, что сейчас на пике популярности оверсайз, поэтому массивные бомберы или шубы из экомеха будут выглядеть намного стильнее обычного пуховика.
- Платья антитренды 2023-2024
В целом модный Олимп покидают трикотажные платья, которые больше напоминают туники. На смену их приходят вязанные платья, которые подарят вам не только тепло, но и ощущение уверенности в себе. А если комбинировать их с берцами или ботфортами, то вы будете главной красоткой.
- Антитренды сумок 2023-2024
Еще до 2021 года очень модными были замшевые сумки, однако сейчас от них стоит отказаться, потому что они очень сложны в уходе. Взамен вы можете приобрести сумку из качественной экокожи. Она стоит дешевле, но выглядит она дорого.
- Антитренды в одежде 2024
Обратите внимание и на свитера, которые уже вышли из моды. Откажитесь от ярких смешных рисунков, от трикотажа и от некачественного плетения. Лучше отдайте предпочтение объемным худи или свитшотам. Также можете присмотреться к базовым fluffy-свитерам.
Стоит учитывать, что мода циклична. Сегодня все эти антитренды осень-зима 2023-2024 в самом низу рейтинга, а через год могут подняться на вершину модного Олимпа. Поэтому не стоит их выбрасывать, лучше ненадолго отложите. А советы УНИАН помогут вам здесь и сейчас быть главной красоткой.