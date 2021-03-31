Лорак показала фото / instagram.com/anilorak
Опальная певица Ани Лорак опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в стильном аутфите.
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Звезда соединила все самые трендовые вещи этого сезона - джинсы-бойфренды, оверсайз свитшот и берцы. Также она сделала небрежный хвостик и дополнила образ цепочкой с массивным кулоном.
Образ получился очень стильным, и в то же время молодежным. 42-летняя Ани Лорак умеет с помощью одежды визуально уменьшить себе возраст.
"На стиле", "Самая красивая", "Классная", - пишут поклонники.
Лорак показала фото / instagram.com/anilorak
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